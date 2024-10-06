Kocasinan'da Çözüm Merkezi ile Hızlı Hizmet - Son Dakika
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Kocasinan'da Çözüm Merkezi ile Hızlı Hizmet

Kocasinan\'da Çözüm Merkezi ile Hızlı Hizmet

Kocasinan Belediyesi, Çözüm Merkeziyle vatandaşların sorunlarına anında çözüm sunuyor.

06.10.2024 16:17
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Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çözüm Merkezinin işleviyle ilgili sunum yaptı.

Çözüm Merkezinin her geçen gün daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çolakbayrakdar, her noktada vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırma noktasında yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Halka hizmeti "Hakka hizmet" anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çözüm Merkezi ile her yıl üzerine ekleyerek vatandaşımıza hizmeti operasyon kabiliyeti yüksek bir şekilde anında çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Bu noktada vatandaşımızın gündelik olarak birebir ilettiği talepleri hızlıca karşılayan temizlik işleri, zabıta, park ve bahçeler ile veteriner gibi ilgili müdürlüklerimiz bulunmaktadır.Bütün taleplere cevap verebilmek için tüm müdürlüklerimiz ciddi bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Her noktada vatandaşımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet ulaştırma noktasında yoğun bir gayret gösteriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan'da Çözüm Merkezi ile Hızlı Hizmet - Son Dakika

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