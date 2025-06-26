Kocasinan'da Gençler İçin İnovasyon Merkezi

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi ile gençler, teknoloji altyapısı noktasında geleceğe hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sümer Yenimahalle Tesisi'ndeki sınıf ve atölyelerin bulunduğu "Kocasinan IQ Merkezi'nde, çocuklara ve gençlere sistematik düşünme becerisi kazandırmanın yanı sıra ezberci yaklaşımdan uzak, düşünen bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan IQ Merkezi ile beynin doğru ve aktif kullanımı sayesinde çocukların akıl dolu saatler geçirdiklerini ifade etti.

Donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi'nde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimiz robotik kodlama, yazılım, arduinonun yanı sıra model uçaklar ve insansız hava araçları üzerinde çalışıyor, öğreniyor ve projeler üretiyorlar. Gençlerimizin, özellikle teknoloji altyapısı konusunda donanımlı bir şekilde yetişmeleri için hayata geçirdiğimiz bu merkezle, geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yoğun çaba gösteriyoruz."