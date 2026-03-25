Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocasinan'da Güneş Enerjisi Projesi Başladı

25.03.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, 35 noktayı besleyecek güneş enerjisi santrali için çalışmalara başladı.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, belediye hizmet binası, atölyeler ve tesisler gibi 35 noktanın ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamak için Cırgalan Mahallesi'nde güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, "Kendi kendine yetebilen bir belediye" olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını belirterek, Cırgalan Mahallesi'nde 5 megavat enerji için GES projesinin çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yapılan yatırımla ülke ekonomisine katkı sunarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına destek olacaklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğin şehirlerini inşa ederken çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler üretmek zorundayız. Bu anlayışla hayata geçireceğimiz GES projemizle hem kendi enerjimizi üreterek belediyemizin giderlerini önemli ölçüde azaltacağız hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, enerji maliyetlerinde sağlanacak tasarrufu doğrudan hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet olarak yansıtacağız. Marka ve model şehrimizi sadece bugünün değil, yarının da güçlü ve örnek şehirlerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, ihalesi yapılan GES tamamlandığında belediyenin agrega üretim tesisi, asfalt plenti, belediye hizmet binası, atölyeler, Kuşçu Marina gibi toplam 35 noktanın elektriğini karşılamış olacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 15:06:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.