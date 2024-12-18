Kocasinan'da Sosyal Market 4 Bin Aileye Hizmet Verdi - Son Dakika
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Kocasinan'da Sosyal Market 4 Bin Aileye Hizmet Verdi

Kocasinan\'da Sosyal Market 4 Bin Aileye Hizmet Verdi

Kocasinan Belediyesi, Sosyal Market ile 4,164 aileye giyim desteği sağladı. Dağıtımlar sürüyor.

18.12.2024 11:18
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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında hayata geçirdiği "Sosyal Market" ile 4 bin 164 aileye hizmet verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ailenin tüm giyim ihtiyacını karşılayabildiği Sosyal Market'te yeni gelen kışlık kıyafetlerin dağıtımı devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje kapsamında 4 bin 163 aileye hizmet verdiklerini ve özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını belirtti.

Vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan'daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, ne zaman nerde olunması gerekiyorsa Allah'a şükür onun gayreti içerisindeyiz. 'Dost Eli' isimli sosyal yardım kartlarımızla, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. 'Dost Eli' ile Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan'da Sosyal Market 4 Bin Aileye Hizmet Verdi - Son Dakika

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