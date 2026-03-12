Kocasinan'da Trafik Kazası

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.Ö. yönetimindeki 52 ABD 345 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
