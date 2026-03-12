Kocasinan'da Trafik Kazası - Son Dakika
Kocasinan'da Trafik Kazası

12.03.2026 11:11
Kocasinan'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.Ö. yönetimindeki 52 ABD 345 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

11:35
