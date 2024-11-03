Kocasinan\'dan Çevreye 57 Bin Ağaç Koruma

Güncel

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, ocak-ekim döneminde 3 bin 364 ton kağıt atığı geri dönüştürerek 57 bin 191 ağacın kesilmesini önledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre konusunda çalışmalar yapan Kocasinan Belediyesi, modern tesisleriyle hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Teknolojinin son sistemleriyle donatılmış Anadolu'nun modern geri dönüşüm tesisi Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş'de (KAYÇEV) günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olduklarını aktaran Belediye Başkanı Ahmet Çolkabayrakdar, çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Sıfır atık kapsamında örnek çalışmalar yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV ile ilk 10 ayda 3 bin 364 ton kağıt atık geri dönüştürülerek 57 bin 191 ağacın kesilmesi önlendi. 1682 kilogram plastik atık geri dönüştürülerek, 1 milyon 120 bin 278,6 kilovatsaatlik (kWh) elektrik tasarrufu sağlandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlamış olduk. Yenilikçi belediye olarak en son hizmete sunduğumuz ve kaynağından ayrıştırılmış ambalaj ve evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracıyla geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz."