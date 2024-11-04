Kocasinan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

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Kocasinan Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 13 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Spor Kulübü, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde ediyor. Belediye olarak her zaman onların yanındayız. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir. Bu noktada yeni bir proje çalışması yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah spor okulu çalışmasını hayata geçireceğiz."