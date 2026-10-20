Kokusundan şikayet edilen kara tahta ağaçları Hanoi'de başka bölgeye taşınabilecek - Son Dakika
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Kokusundan şikayet edilen kara tahta ağaçları Hanoi'de başka bölgeye taşınabilecek

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Hanoi'de kokusundan şikayetlerin artması üzerine kara tahta ağaçlarının şehrin başka bir yerine taşınabileceği bildirildi. Hanoi genelinde 14 binden fazla bulunan ağaçların çiçeklenme döneminde yaydığı yoğun koku, özellikle yakınında yaşayanların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de kokusundan rahatsız olunan kara tahta ağaçlarının (Blackboard trees), şehrin başka bir yerine taşınabileceği bildirildi.

Vietnam kamu yayıncısı VTV'nin yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Hanoi'de kara tahta ağaçlarının kendine has kokusu nedeniyle şikayetler giderek arttı.

Yaklaşık 9,5 milyon nüfuslu başkentte yapılan son kamuoyu araştırmasında, kara tahta ağaçlarının yaydığı kokunun aşırı yoğun ve rahatsız edici olduğu belirtildi.

Ağaçların yoğun yer aldığı bölgelerde, çiçeklenme döneminde baskın hale gelen koku, özellikle ağaçların yakınında yaşayan kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Başkentin Trung Hoa Caddesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Do Minh On, yoğun kokunun bunaltıcı olduğunu, bu durumun çoğu zaman yorgunluğa yol açtığını anlattı.

Thanh Xuan bölgesinde yaşayan motosikletli kurye Thang da çiçekler tam açtığında kokunun oldukça yoğunlaştığını ve sinüs rahatsızlıkları dahil şikayetleri tetikleyebildiğini ifade etti.

Hanoi'de bazı bölgelerde geniş kapsamlı budama faaliyeti başlatan yerel yönetim, caddelerdeki ağaçları şehrin başka yerlerine taşımayı değerlendiriyor.

Kara tahta ağaçları

19. yüzyılın sonlarında Fransız sömürge yönetimi döneminde getirilen kara tahta ağaçlarından halihazırda başkent Hanoi genelinde 14 binden fazla bulunuyor.

Latincede "Alstonia scholaris" ve Vietnamcada "süt çiçeği" (hoa sua) olarak adlandırılan bu ağaçlar, 60 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor ve başkentin kültürel simgelerinden kabul ediliyor.

Güneşin ufkun hemen altında olduğu alacakaranlık saatinde ağacın yeşilimsi beyaz çiçeklerinden keskin ve tatlı bir koku yayılırken bu koku sonbaharda yoğunlaşıyor.

Sonbaharın gelişiyle özdeşleşen bu ağaçlar, Vietnam'ın başkentinin pek çok yerinde bulvarları süslüyor ve ulusal kültürde birçok şarkıya ve şiire konu olmasıyla biliniyor.

Kaynak: AA
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