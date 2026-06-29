Köln'de Yolcu Gemisi Kuraklık Nedeniyle Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köln'de Yolcu Gemisi Kuraklık Nedeniyle Mahsur Kaldı

29.06.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'daki kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde su seviyesi düştü, yolcu gemisi karaya oturdu.

Almanya'da etkisini sürdüren kuraklık ve sıcak hava nedeniyle Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi, Köln kentinde seyreden bir yolcu gemisinin karaya oturmasına neden oldu.

Köln Su Polisi'nin açıklamasına göre, 135 metre uzunluğundaki "Viking Einar" adlı yolcu gemisi, Deutzer Platte mevkisinde dönüş manevrası sırasında sığlığa oturarak mahsur kaldı. Geminin pruvasının rıhtım duvarına hafif şekilde temas ettiği, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Yetkililer, gemiyi kurtarmaya yönelik ilk girişimin sonuç vermemesi üzerine Su Yolları ve Denizcilik İdaresi ile su polisinin bölgeye sevk edildiğini belirterek, ilk incelemelerde olayın Ren Nehri'ndeki su seviyesinin mevsim normallerinin altına düşmesinden kaynaklandığının değerlendirildiğini kaydetti.

Nehir trafiğinin kontrollü şekilde sürdüğü belirtilirken, geminin başka bir geminin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılması için çalışıldığı aktarıldı.

Su polisi olayla ilgili inceleme başlatırken, gemi kaptanına idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Son haftalarda Almanya'nın büyük bölümünde etkili olan yağışsız hava ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ren Nehri'ndeki su seviyesinin önemli ölçüde gerilediği, bunun ülkenin en önemli iç su yolu olan nehirde yük ve yolcu taşımacılığını olumsuz etkilediği, yük gemilerinin ise daha düşük kapasiteyle sefer yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Denizcilik, Ren Nehri, Ekonomi, Fc Köln, Almanya, Ulaşım, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köln'de Yolcu Gemisi Kuraklık Nedeniyle Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

23:20
Skandal görüntüler Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
22:41
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
20:25
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 23:41:37. #7.13#
SON DAKİKA: Köln'de Yolcu Gemisi Kuraklık Nedeniyle Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.