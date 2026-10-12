Kolombiya Cauca'da El Bordo gişelerine bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kolombiya Cauca'da El Bordo gişelerine bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı

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Kolombiya'nın Cauca bölgesinde El Bordo gişelerine bombalı araçla saldırıda gişe görevlisinin de aralarında olduğu 3 kişi yaralandı. Otoyol kapatılırken ordu, eylemin FARC muhalifi 'Carlos Patino' yapılanmasınca yapıldığını değerlendirdi ve hava destekli operasyon başlattı.

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde bulunan otoyoldaki gişelere bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

La Sierra'ya bağlı El Bordo gişelerine yönelik saldırının ardından otoyol araç trafiğine kapatıldı.

Gişe görevlisinin de aralarında olduğu 3 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle çevrede büyük çaplı hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme gerçekleştirdi.

Kolombiya Kara Kuvvetleri Üçüncü Tümen Komutanlığından yapılan açıklamada, terör eyleminin, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifi "Carlos Patino" yapılanması tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Hava destekli operasyon başlatıldı

Ordu Komutanlığı, ulusal polis birimleri ve hava destekli uzman ekiplerin koordinasyonunda saldırganların yakalanması ve güzergah güvenliğinin sağlanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, saldırıya tepki göstererek, "Altyapıya saldırmak, halka, nakliyecilere ve seyahat etmek zorunda olan herkese zarar veriyor. Bunu yapanlar adalet önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da yeni hükümetin ilk iki ayında şiddet tırmandı

Cumhurbaşkanı de La Espriella'nın 7 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

FARC muhalifleri ve silahlı isyancı örgüt (Ulusal Kurtuluş Ordusu) ELN gibi örgütlerin, sivil altyapıyı ve güvenlik noktalarını hedef alan 40'tan fazla bombalı ve silahlı saldırısında 20'den fazla güvenlik gücü hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.

Saldırılara karşı hava destekli operasyonlar ve kara harekatları düzenleyen güvenlik güçleri, 110'dan fazla silahlı örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.

Suç örgütleriyle bağlantılı 12 bin 575 kişi ise gözaltına alındı.

De la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kolombiya Cauca'da El Bordo gişelerine bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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