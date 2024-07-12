Kolombiya Cumhurbaşkanı, FARC Barış Anlaşması Sonrası Sorunları Dile Getirdi

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, devletin eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Kasım 2016'da yaptığı barış anlaşmasından sonra uygulamada sorunlar yaşandığını belirtti.

Petro, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, barış anlaşmasının ardından silah bırakan çok sayıda eski FARC üyesinin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü kaydetti.

Cinayetlerin aydınlatılabilmesi için uluslararası destek çağrısında bulunan Petro, "Bu insanlar, (eski FARC üyeleri) hızlıca sivil hayata kazandırılmalıydı, ancak 7 yıldır yasa dışı ekonomilerin döndüğü bölgelerde, adeta savunmasız bırakıldılar. Sizden, eski savaşçıların sistematik olarak öldürülmesinin fikri ve maddi sorumlularının tespit edilebilmesi için adli soruşturmayı destekleyecek tamamlayıcı bir uluslararası misyon kurmanızı talep edeceğim." ifadesini kullandı.

Petro, Kolombiya toplumundaki en temel problemlerden birinin sosyal eşitsizlikler olduğunu ve bunu iki buçuk asırdır çözemediklerini dile getirdi.

OECD'ye göre Kolombiya'nın "dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biri" olduğuna dikkati çeken Petro, bu soruna çözüm bulamadıkları müddetçe şiddetin, barışın yerini almaya devam edeceğini söyledi.

Kolombiya'daki "Topyekun Barış" (La Paz Total) sürecini hatırlatan Petro, önceliklerinin sivil halka yapılan saldırıların durdurulması ve çocuk yaştakilerin silah altına alınmasının engellenmesi olduğunu vurguladı.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü'ne (Indepaz) göre, yılbaşından bu yana 89 toplum lideri, 15 eski FARC üyesi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bugüne kadar 400'ü aşkın eski FARC mensubu silahlı saldırılarda yaşamını yitirdi.

Barış süreci

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.