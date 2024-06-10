Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güç kazanmasını eleştirdi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güç kazanmasını eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güç kazanmasını eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güç kazanmasına ilişkin 'Işık yüzyılı söndü.' ifadesini kullandı. Petro, aşırı sağın kazandığı seçimlerde zenginlik ve gücü savunmak için yoksulları hedef gösterdiklerini ve faşizmin yükselişinin farkına varamadıklarını belirtti. Macron'un erken seçim kararı almasının ardından İtalya'da aşırı sağcı partinin birinci çıktığı ve Almanya'da muhafazakar partilerin seçimleri kazandığı bilgisi de verildi.

10.06.2024 21:05
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde güç kazanmasına ilişkin "Işık yüzyılı söndü." ifadesini kullandı.

X sosyal medya platformundaki hesabından AP seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan Petro, söz konusu seçimlerde aşırı sağın kazandığını belirtti.

Petro, "Işık yüzyılı söndü. Ben buna 'küresel 1933' diyorum. Refah devletleri tarafından dağıtılan zenginlik, Avrupa halklarını uyuşturdu ve geçmişte olduğu gibi, fetih savaşlarıyla sebep oldukları göçe karşı Nazileri çağırarak tepki gösteriyorlar. Zenginliği ve gücü savunmak için yoksulları hedef gösteriyorlar. Faşizmin iktidara yükselişinin farkına varamadılar. Demokrasinin feneri şimdi Latin Amerika'da." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken seçim kararı almıştı.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı partisi birinci çıkarken, Almanya'da da muhafazakar partiler seçimleri kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güç kazanmasını eleştirdi - Son Dakika

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