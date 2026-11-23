Kolombiya'da askeri tabur hedef alındı, İHA saldırısında 1 asker öldü 12 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kolombiya'nın Cesar bölgesinde askeri tabura İHA'yla saldırı düzenlendi; 1 asker öldü, 12 asker yaralandı. Belediye Başkanı Leo Hernandez çevre hastanelerden ambulans istedi, Cumhurbaşkanı de la Espriella saldırıya tepki gösterdi; ek ölüm iddiaları doğrulanmadı.
Kolombiya'nın Cesar yönetim bölgesi kırsalında askeri tabura insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 12 asker yaralandı.
Yerel basında çıkan habere göre, La Jagua de Ibirico kasabasında patlayıcı yüklü İHA'yla bir askeri tabur hedef alındı.
Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 12 asker yaralandı.
La Jagua de Ibirico Belediye Başkanı Leo Hernandez, saldırının boyutlarına dikkati çekerek, "Çevre hastanelerden ambulanslara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Sosyal medyada saldırıda başka kişilerin de hayatını kaybettiğine ilişkin paylaşımlar yapılırken, bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.
Güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağını belirten de la Espriella, "Narkoteröristler, güvenlik güçlerimize ve sivil halkımıza yönelik bu ve benzeri tüm saldırıların bedelini kanla ödeyecek." ifadelerine yer verdi.
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