Kolombiya'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümetinin politikalarını ve Kongre'de görüşülen "Ekonomik Kurtarma Yasa Tasarısı"nı protesto etti.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Barranquilla ve Bucaramanga kentlerinde meydanlara çıkan göstericiler, ellerinde Kolombiya bayrakları ve taleplerini dile getiren afişlerle yürüdü.

Sendikalar ile sağlık ve eğitim sektörü çalışanlarının öncülük ettiği yürüyüşlerde göstericiler, de la Espriella hükümetinin politikalarını ve Kongre'de görüşülen Ekonomik Kurtarma Yasa Tasarısına tepki gösterdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolar genellikle sakin geçerken, Bogota'daki Ulusal Üniversite önünde toplanan öğrenciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Polis yolu kapatmak isteyen öğrencilere, göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Birleşik İşçi Konfederasyonu (CUT) yöneticilerinden Fabio Arias, basına yaptığı açıklamada, ulusal grevin Ekonomik Kurtarma Yasa Tasarısı'nı ve mali kemer sıkma politikalarını durdurmayı hedeflediğini belirtti.

Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) Başkanı Percy Oyola ise kamu personeli sayısındaki azaltmanın vatandaşları devlet hizmetlerinden mahrum bıraktığını savunarak, kadın hakları, demokrasi ve barış kazanımlarına yönelik politikaların hükümet döneminin başında dahi geniş çaplı toplumsal tepkiye yol açtığını dile getirdi.

"Devletin tüm kararlılığı ve gücüyle karşılık vereceğiz"

De la Espriella, ABD merkezli X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Anayasa'nın tanıdığı barışçıl yürüyüş hakkına saygı duyduklarını vurgulayarak, "Barışçıl şekilde yürümek isteyen herkes bunu rahatlıkla yapabilir, bu Anayasa'nın tanıdığı bir haktır. Ancak ne yol kapatmalara ne de kent terörüne izin vereceğim. Ülke topraklarının tamamında tüm güvenlik güçlerimizle sahadayız. Devletin tüm kararlılığı ve gücüyle karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

Cali kentindeki protestolara katılan eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, buradaki açıklamasında de la Espriella hükümetini, çalışanların haklarını kısıtlamak ve büyük şirketlerin vergilerini düşürmekle suçladı.