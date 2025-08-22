Cali'de Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 36 Yaralı - Son Dakika
Cali'de Bombalı Saldırı: 5 Ölü, 36 Yaralı

22.08.2025 01:58
Cali'deki askeri hava üssü yakınında bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre, bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 36 kişi yaralandı.

Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlatan Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir." dedi.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, yerel basına yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte 4 tondan fazla kamyonların girişini kısıtlayacaklarını belirterek, "Bu şiddet eylemi, şehrimizin yaşamına, huzuruna ve güvenliğine yönelik bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Terör, Suç, Son Dakika

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Terör, Suç

