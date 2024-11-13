Kolombiya'da Çamur Volkanı Patladı

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- Kolombiya'da çamur volkanında patlama

BOGOTA - Kolombiya'daki San Jose de Mulatos çamur volkanında meydana gelen patlama, amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Kolombiya'nın Turbo kentinde bulunan San Jose de Mulatos çamur volkanında patlama meydana geldi. Volkandan yükselen yoğun duman ve ateş topu, paniğe yol açtı. Yüzlerce bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.