Kolombiya'da FARC ve ELN arasında çatışma: 9 ölü

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya basınındaki habere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı Roberto Payan kırsalında silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, taraflardan 9 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililerden yapılan açıklamada, çatışmanın FARC'ın mirasçılarından Segunda Marquetalia isimli silahlı grubu ile ELN arasında meydana geldiği bildirildi.
Olayların ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği ve yüksek sayıda cephaneliğin ele geçirildiği ifade edildi.
Eski FARC muhalifleri ile ELN üyeleri arasında devam eden sürtüşmenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin kontrol edilmesi isteğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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