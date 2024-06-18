Kolombiya'da Öğretmenler Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya'da Öğretmenler Hükümeti Protesto Etti

Kolombiya'da yüzlerce öğretmen, eğitim sistemini özelleştirmeye çalışmakla suçladığı hükümeti protesto etti. Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen öğretmenler, çıkarmak istediği eğitim kanunu dolayısıyla hükümete tepki gösterdi. Öğretmenler, hükümetin bu yasayla eğitim hizmetini özelleştireceğini ve yüzlerce kişinin işsiz kalacağını savundu. Protestoya birçok kentten katılım sağlandı ve gösteri olaysız tamamlandı. Fecode'den yapılan açıklamada hükümetten yasa tasarısını geri çekmesi istendi, aksi halde ulusal greve gidileceği ve kitlesel gösteriler yapılacağı ifade edildi. Hükümet ise mevcut eğitim sisteminin ekonomik zararlara yol açtığını ve çıkarılacak yasanın öğretmenlerin ekonomik durumlarında iyileşme sağlayacağını belirtiyor.

18.06.2024 07:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da yüzlerce öğretmen, eğitim sistemini özelleştirmeye çalışmakla suçladığı hükümeti protesto etti.

Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen çok sayıda öğretmen, çıkarmak istediği eğitim kanunu dolayısıyla hükümete tepki gösterdi.

Hükümetin bu yasayla eğitim hizmetini özelleştireceğini iddia eden öğretmenler, yüzlerce kişinin işsiz kalacağını savundu.

Kolombiya Eğitim Çalışanları Federasyonunun (Fecode) öncülük ettiği protestoya birçok kentten katılım sağlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösteri olaysız tamamlandı.

Fecode'den yapılan basın açıklamasında da hükümetten yasa tasarısını geri çekmesi istendi, aksi halde ulusal greve gidileceği ve kitlesel gösteriler yapılacağı ifade edildi.

Hükümet, mevcut eğitim sisteminin ciddi ekonomik zararlara yol açtığını ve çıkarılacak yasanın öğretmenlerin ekonomik durumlarında ciddi iyileşmeler sağlayacağını belirtiyor.

Kaynak: AA

Kolombiya, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Öğretmenler Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
23:03 Herkes onu konuşuyor Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
21:55 Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,5’e çıkardı Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
18:09 CHP’li Yazgan’dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
00:46 Kanlar içinde yerde kaldı Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi
00:42 Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı! Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor
23:52 Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
23:48 Fransa, Avusturya’yı 1-0 mağlup etti Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti
23:45 Meksika’da belediye başkanı otoyolda öldürüldü Meksika'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü
22:37 Salih Özcan’dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun
22:25 Sarıyer’de yangın paniği 9 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı Sarıyer'de yangın paniği! 9 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
21:53 Montella açıkladı Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 08:16:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Öğretmenler Hükümeti Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement