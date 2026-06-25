Kolombiya'da Sağcı Espriella Cumhurbaşkanı Oldu - Son Dakika
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Kolombiya'da Sağcı Espriella Cumhurbaşkanı Oldu

25.06.2026 21:38
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Abelardo de la Espriella, Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı mazbatasını aldı ve sert tedbirler vaat etti.

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kazanan sağcı Abelardo de la Espriella, cumhurbaşkanı mazbatasını aldı.

Başkent Bogota'daki Ulusal Seçim Konseyi (CNE) konferans salonunda mazbata teslim töreni düzenlendi.

Törende, Espriella ve yardımcısı Jose Manuel Restrepo, mazbatasını CNE Başkanı Cristian Quiroz'dan teslim aldı.

Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella, burada yaptığı konuşmada, destekçilerine ve ailesine teşekkür etti.

Ülkedeki yasa dışı silahlı gruplara teslim olmaları için bir ay süre veren Espriella, "Yasanın dışına çıkan bu kişilere kesin ve net bir mesajım var, akıllarını başlarına toplamaları ve hukuk devletine teslimiyetlerini organize etmeleri için bir ay süreleri var. Benim hükümetimde, sonuna gelmekte olan rejimin kendilerine sunduğu gibi cömert teklifler ya da kabul edilemez tavizler olmayacak." dedi.

Espriella, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetini suç örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlayarak, "Mevcut hükümetin organize suç örgütleriyle suç ortaklığı yapması iğrenç ve utanç vericidir. Yolsuzluk, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç ve diğer şiddet türlerinde ısrar edenler, devletin tüm gücüyle ve şanlı Kolombiya kolluk kuvvetlerimizin sarsılmaz kararlılığıyla karşı karşıya kalacaklardır." diye konuştu.

CNE tarafından resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan edilen Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

Espriella'nın öne çıkan vaatleri arasında, 10 "mega hapishane" inşa etmek, Petro hükümetinin "Topyekun Barış" politikasını sonlandırmak, uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadelede daha sert ve askeri odaklı bir güvenlik stratejisi uygulamak yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Sağcı Espriella Cumhurbaşkanı Oldu - Son Dakika

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