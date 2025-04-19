Kolombiya'da Sarıhumma Aşısı Zorunlu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tüm vatandaşların iki ay içinde sarıhumma aşısı olması gerektiğini bildirdi.

Petro, X platformundaki paylaşımında tüm Kolombiyalılara sarıhumma aşısı olmaları çağrısında bulunarak, Kongre'yi gecikmeye sebep olmakla eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "İki ay içinde tüm Kolombiya nüfusu sarıhummaya karşı aşılanmalıdır. Bunu yapmak zorundayız ve sağlık sistemimiz bunu garanti etmelidir. Kongre, söylediklerimizin yalan olduğunu düşünerek bize zaman kaybettirdi. Şimdi devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede yeterli miktarda aşı bulunduğuna dikkati çeken Petro, "Her asker ve öğretmen mümkün olan en kısa sürede aşılanmalı. Onlar bu kampanyanın odak noktası olmalı. Kovid'den farklı olarak bu virüs yalnızca sivrisinekler aracılığıyla bulaşır ancak vakaların yüzde 50'si ölümcül seyretmektedir. Önlem almak esastır. Aşı mevcut ve elimizde yeterince var. Tolima'da bu mücadeleyi verenleri kutluyorum, orada 200 bin kişi aşılandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya basınına göre, yılbaşından bu yana tespit edilen 52 sarıhumma vakasından 21'i hayatını kaybetti.