Kolombiya'da Seçim İtirazları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da Seçim İtirazları Başladı

22.06.2026 05:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ivan Cepeda, seçim sonuçlarına itiraz edeceğini ve 33 bin sandığın incelemesini talep etti.

Kolombiya'da iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Abelardo de la Espriella'nın zaferinin ardından 33 bin sandığın sonucuna itiraz edeceklerini duyurdu.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 48,70 oy oranı ile seçimde ikinci sırada yer alan Cepeda, başkent Bogota'da basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Cepeda, ön sonuçları tanıdığını belirterek, "Kolombiya'nın seçim tarihinde ikinci tur seçimlerde görülen en az oy farkıyla sonuçlanan bir yarışla karşı karşıyayız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Tarihsel Pakt ve Yaşam İçin İttifak üyelerimiz demokrattır. Otoriterlik ve keyfilik bizden tamamen uzaktır. Bu gece gerçekleştirilen ön sayım sonuçlarını resmi bir veri olarak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devasa bir hukuk ordusuyla haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getiren Cepeda, "On binlerce avukattan oluşan müşahit ve sandık takip grubumuz, ülke genelindeki 33 bin sandığın sonuçlarına resmi olarak itiraz etme sürecini başlatmıştır. Bu sandıkların her biri, resmi hukuki sayımda tek tek inceleme nesnesi olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun hayata geçirdiği reformlara atıfta bulunan Cepeda, "Demokrasinin, kitlesel mobilizasyonun ve siyasi eylemin gücünü kullanarak, bu yıllarda Kolombiya'da inşa ettiğimiz sosyal kazanımların geriye götürülmesine net bir şekilde izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Ülkenin birliği adına diyaloğa ve uzlaşıya açığız ancak bunun tek şartı karşılıklı saygıdır." diye konuştu.

Bu arada Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı Genel Müdürü Hernan Penagos, yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin ön sonuçlarına göre, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella'nın yarışı önde tamamladığını bildirdi.

Sol aday Cepeda'nın itirazına değinen Penagos, şunları söyledi:

"Belediye düzeyindeki resmi sayımlar, internette yayımlanan E-14 formları veya bunların dijital görüntüleri üzerinden değil, sandık kurulu başkanlarının imzaladığı fiziki tutanaklar esas alınarak yapılıyor. Dijitalleştirilen belgeler ve müşahitler tarafından çekilen fotoğraflar ise yalnızca resmi komisyonların verileri karşılaştırıp doğrulamasına yardımcı olan bir teyit aracı olarak kullanılıyor. Yetkililer, seçim sonuçlarının belirlenmesinde esas alınan belgelerin ıslak imzalı fiziki tutanaklar olduğunu vurguluyor."

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,99'u açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise yüzde 48,70'ini aldı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Seçim İtirazları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı Şırnak'ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Hakkari’ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı Hakkari'ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı
Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü
Beyoğlu’nda 24 saatlik eylem yasağı Beyoğlu'nda 24 saatlik eylem yasağı
Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti O anlar kamerada Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti! O anlar kamerada

03:15
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
00:29
CHP İzmir’de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
00:01
Belçika ve İran birbirine üstünlük kuramadı
Belçika ve İran birbirine üstünlük kuramadı
22:51
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den net yanıt
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt
22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
21:53
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 05:31:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Seçim İtirazları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.