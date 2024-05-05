Kolombiya'da Silahlı Grup Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonda 4 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kolombiya'da Silahlı Grup Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonda 4 Asker Hayatını Kaybetti

Kolombiya\'da Silahlı Grup Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonda 4 Asker Hayatını Kaybetti

Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri silahlı bir gruba pusuya düşürüldü. Silahlı saldırı sonucunda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralandı. Helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inememesi üzerine ölü ve yaralı askerlerin tahliyesi gecikti. Operasyonlar sırasında 3 silahlı kişi öldürülürken, 5 kişi teslim oldu. Bölgede bulunan 150'den fazla silahlı unsurun çiftçileri tehdit ettiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada askerlerin halkı korumak isterken hayatını kaybettiğini ifade etti.

05.05.2024 05:11
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Kolombiya'da silahlı bir gruba yapılan operasyonda 4 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında bir süredir operasyon icra eden güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek isteyen helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemediği bildirildi.

Operasyonlar sırasında 3 silahlı kişi öldürülürken, 5 kişi ise teslim oldu.

Yerel basında çıkan haberde, bölgede 150'den fazla silahlı unsurun olduğu ve çiftçileri tehdit ettiği belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürekli olarak devam eden bir saldırı var. Askerler, halkı, açgözlü ahmaklardan kurtarmak isterken hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Silahlı Grup Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonda 4 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da Silahlı Grup Tarafından Gerçekleştirilen Operasyonda 4 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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