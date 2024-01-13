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Kolombiya'da Toprak Kayması: 6 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da Toprak Kayması: 6 Ölü, 30 Yaralı

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Choco'ya bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda, şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması yaşandı. Arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti ve çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Kolombiya\'da Toprak Kayması: 6 Ölü, 30 Yaralı
13.01.2024 - 05:27,
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Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Choco'ya bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda, şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması yaşandı.

Olayda ilk belirlemelere göre, 6 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez de sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

Acil Durum Merkezinden yapılan duyuruda ise aynı anda çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığını ve düşünülenden çok daha fazla kişinin toprak altında olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kolombiya'da Toprak Kayması: 6 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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