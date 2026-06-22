Kolombiya'da Yeni Cumhurbaşkanı Güvenlik Vurgusu Yaptı

Kolombiya'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini önde tamamlayan Abelardo de la Espriella, göreve gelir gelmez önceliğinin ülkede güvenliği yeniden sağlamak olacağını söyledi.

Karayip kıyısındaki Barranquilla kentinde binlerce destekçisine seslenen Espriella, tüm Kolombiyalıların cumhurbaşkanı olacağını belirterek, zaferin tek bir kişiye ait olmadığını söyledi.

Espriella, farklılıklara saygı duyacaklarını vurgulayarak, "Bu zafer bir kişiye, bir partiye ya da bir bölgeye ait değildir. Kolombiya'nın tamamına aittir. Bir halkın kendi kaderini, ulusal onurunu, cumhuriyeti ve umudunu geri kazanma iradesi zafer kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Destekçilerinden oylara sahip çıkmasını isteyen Espriella, şöyle konuştu:

"Bu aynı zamanda sizin de zaferinizdir; çünkü demokrasi, halk özgürce karar verdiğinde işler ve sizin de özgürlükleriniz korunacak, haklarınıza saygı duyulacak, görüşleriniz dinlenecektir. Farklı düşündüğünüz için asla korkmanıza gerek kalmayacak. Amacım, vaatlerle değil sonuçlarla güveninizi kazanmak olacaktır. Oylarınıza sahip çıkın ve halkın iradesini yok sayanlara izin vermeyin."

Espriella, görevi devralır devralmaz önceliğinin ülkede güvenliği sağlamak olacağını belirterek, güvenliği yeniden tesis etmeyi, yolsuzlukla mücadele etmeyi, umudu yeniden canlandırmayı ve mevcut krizin ardından sağlık sistemini iyileştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

"Bu vatan her hükümetten, her ideolojiden daha büyüktür"

Kolombiya'nın suçlular için cezasız kalmayacağını kaydeden Espriella, "Bu vatan her hükümetten, her ideolojiden daha büyüktür. Herkes için, herkesin olan ve herkes tarafından inşa edilen bir vatan olacak. Hiçbir suçlu Anayasa'nın ve yasaların üzerinde olmayacaktır. Suçlulara, insan kaçıranlara, halkın kaynaklarını çalan yolsuzlara bildiririm ki Kolombiya'nın yeniden bir hükümeti ve devleti vardır. Hepsi yasalar çerçevesinde amansızca takip edilecek ve işledikleri her suçun hesabını vereceklerdir." dedi.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,99'u açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise yüzde 48,70'ini aldı.

Cumhurbaşkanı Petro sonuçları tanımamıştı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadaki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydemişti:

"Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."