Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe rüşvet suçlamalarıyla yargılanacak

Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin "rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık" suçlamaları nedeniyle hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Ulusal savcılıktan yapılan açıklamada, eski cumhurbaşkanının rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık suçlamalarından yargılanacağı kaydedildi.
Uribe, suçlu bulunması halinde Kolombiya tarihinde ceza alan ilk cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçecek.
Senatör Ivan Cepeda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın "adil" olduğunu belirterek, "Bugün adil olduğunu düşündüğümüz bir süreç başladı. Yargılamanın ardından adaletin galip geleceğine yönelik inancımız tamdır." ifadesini kullandı.
Uribe'nin avukatı Jaime Granados ise açıklamasında, savcılığın kararı hakkında ve medyada dolaşan iddialarla ilgili kendilerine şu ana kadar resmi bir yazı ulaşmadığını duyurdu.
Öte yandan, Kolombiya'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Uribe'nin yanındayız. Kendisine yapılan bu suçlamalar yersizdir ve haksızdır. O bütün hayatını Kolombiya için verdi ve bu suçlamaları üzüntüyle takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Süreç
Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Uribe'ye, rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları dolayısıyla açılan davayı oy birliğiyle 2 Eylül 2020'de savcılık ofisine devretmişti.
Dava, eski Senatör solcu Ivan Cepeda'nın 2012'de Kongre'ye yaptığı başvuruda, Uribe'nin eski paramilislerle bağlantısı olduğunu iddia etmesiyle ve bunun araştırılması için Kongre'ye önerge vermesiyle başlamıştı.
Yüksek Mahkeme, Kongre üyesi olan Uribe'ye soruşturma açılmaması kararı almış ancak bunun yerine tanık manipülasyonu iddialarının araştırılması için eski cumhurbaşkanına dava açılmasına onay vermişti.
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