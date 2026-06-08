Kolombiya Seçimlerinde İlk Tur Sonuçları - Son Dakika
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Kolombiya Seçimlerinde İlk Tur Sonuçları

08.06.2026 05:04
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Gustavo Petro'nun itirazına rağmen Ivan Cepeda, ilk tur sonuçlarını kabul etti ve ikinci tura kalındı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialarına rağmen iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda, seçim sonuçlarını kabul ettiğini bildirdi.

Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ilk tur sonuçlarını tanıdığını belirtti.

Demokratik kurallara uyulması çağrısında bulunan Cepeda, şunları kaydetti:

"Seçim kampanyasının başlangıcından bu yana, demokratik kurallara ve kamuoyunun bu kurallara uyulması konusunda bilgilendirilmesi gereken şeffaflık ilkesine harfiyen saygı gösterdim. Tarihsel İttifak ve Yaşam İçin İttifak koalisyonlarının cumhurbaşkanı adayı sıfatımla, oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını tanıdığımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

Petro, seçim akşamı yaptığı açıklamada, ilk turunu sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın önde tamamladığı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.

Seçim ikinci tura kalmıştı

Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Cepeda ise oyların yüzde 41,13'ünü alarak seçimde ikinci sırada yer almıştı.

Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle en fazla oy alan de la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Kaynak: AA

Kolombiya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Seçimlerinde İlk Tur Sonuçları - Son Dakika

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