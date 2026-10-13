Kolombiya ve ABD, 15 dakikayı aşkın telefon görüşmesinde bölgesel güvenliği ele aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bölgesel güvenlik sorunlarını ele alan kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, de La Espriella ile Rubio arasında 15 dakikayı aşkın süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği, görüşmede Kolombiya'daki güncel durum, ulusal gelişmeler ve bölgesel güvenlik sorunlarının ele alındığı bildirildi.

İki ülke arasındaki güvenlik ve stratejik işbirliğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede güvenlik, bölgesel istikrar ve ikili işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları ele alındı. ABD stratejik müttefikimizdir. Washington ile doğrudan ve kesintisiz iletişimin önemine vurgu yapıldı. Kolombiya hükümetinin ABD ile ilişkileri güven, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar doğrultusunda derinleştirme kararlılığında olduğu teyit edildi."