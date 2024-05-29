Kolombiya Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

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Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Verma ile bir araya geldi.

Başkent Bogota'daki San Carlos Sarayında görüşen Murillo ve Verma, baş başa ve heyetlerarası toplantının ardından basına değerlendirmede bulundu.

Murillo ve Verma'nın iklim değişikliği, çevrenin korunması, enerji dönüşümü, demokrasi, insan hakları, göç, güvenlik, savunma, uyuşturucuyla mücadele ve bölgesel konuları ele aldıkları bildirildi.

İki ülke arasındaki yakın işbirliğine değinen Murillo, "ABD ile samimi ve yakın bir ilişkimiz var. ABD, ticarette ana ortağımız olmaya devam ediyor ve bizi periyodik olarak ziyaret ediyor. ABD hükümetinin ve Kongresinin tarihi desteğine sahibiz. İki halk arasında 200 yılı aşan bir etkileşim var." ifadesini kullandı.

Murillo, 11. Üst Düzey Diyalog Toplantısının açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülke ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçtiklerini aktardı.

Murillo, Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimini hatırlatarak, "Venezuela halkı, çözüm yolunda ilerliyor. Her zaman söylediğimiz gibi, Venezuela halkının ihtiyaç duyduğu desteği ve katkıyı vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Verma da iki ülke işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını dile getirerek, "Halklarımız için somut sonuçlar elde etmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Venezuelalı göçmenler konusunda Kolombiya'nın gösterdiği çabayı vurgulayan Verma, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, göç konusunda kararlı adımlar atıyor. Kolombiya'da yaşayan 3 milyon Venezuelalıya çalışma, eğitim ve sağlık hizmetleri erişimi sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Petro'yu bu kararlarından ötürü alkışlıyoruz. Venezuela konusunda, Kolombiya ile yapıcı bir rol oynamak istiyoruz." dedi.

Kolombiya'nın, "2024 Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne (COP16)" ev sahipliği yapacağını hatırlatan Verma, Kolombiya'ya bu konuda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Verma'nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da Cumhurbaşkanı Petro ile de bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.