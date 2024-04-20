Kolombiya ve Arjantin Dışişleri Bakanları Görüştü

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino ile görüştü.
Kolombiya'yı ziyaret eden Mondino, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda Murillo ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki Bakan arasında turizm, savunma, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin "verimli" bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Murillo, iki ülkenin uzun yıllara dayalı yakın bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek, Kolombiya ile Arjantin halkının yararına yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.
Arjantin Dışişleri Bakanı Romero da iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerginlikten ötürü "üzgün" olduklarını ancak diplomasinin sesinin günün sonunda galip geldiğini söyledi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin 201 yıla dayandığını aktaran Romero, "Yaptığımız şey geçmişi onurlandırmaktır. Elbette halklarımızın refahı için ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.
Diplomatik gerginlik
Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ilgili "katil terörist" sözlerinin ardından ülkedeki tüm Arjantinli diplomatların 28 Mart'ta sınır dışı edileceğini bildirmişti.
Kolombiya, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik "Kolombiya'yı batıran katil bir komünist" sözlerinin ardından, 27 Ocak'ta Buenos Aires Büyükelçisini "istişare" için ülkeye çağırmıştı.
Milei'nin 19 Kasım 2023'teki devlet başkanlığı 2. turunu kazanmasının ardından açıklamada bulunan Petro, sonucu "üzücü" olarak nitelendirmişti.
Petro'nun, Milei'yi Arjantin'in eski diktatörü Jorge Videla ve Şili'nin eski askeri diktatörü Augusto Pinochet'e benzetmesi de ikili arasında gerginliğe yol açmıştı.
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