Kolombiya ve Arjantin Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kolombiya ve Arjantin Dışişleri Bakanları Görüştü

Kolombiya ve Arjantin Dışişleri Bakanları Görüştü

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino ile başkent Bogota'da bir araya geldi. Görüşmede turizm, savunma, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve diplomatik gerginliklerin aşılması vurgulandı.

20.04.2024 07:48  Güncelleme: 07:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino ile görüştü.

Kolombiya'yı ziyaret eden Mondino, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda Murillo ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki Bakan arasında turizm, savunma, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin "verimli" bir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Murillo, iki ülkenin uzun yıllara dayalı yakın bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek, Kolombiya ile Arjantin halkının yararına yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Arjantin Dışişleri Bakanı Romero da iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerginlikten ötürü "üzgün" olduklarını ancak diplomasinin sesinin günün sonunda galip geldiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 201 yıla dayandığını aktaran Romero, "Yaptığımız şey geçmişi onurlandırmaktır. Elbette halklarımızın refahı için ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.

Diplomatik gerginlik

Kolombiya, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ilgili "katil terörist" sözlerinin ardından ülkedeki tüm Arjantinli diplomatların 28 Mart'ta sınır dışı edileceğini bildirmişti.

Kolombiya, Milei'nin, Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik "Kolombiya'yı batıran katil bir komünist" sözlerinin ardından, 27 Ocak'ta Buenos Aires Büyükelçisini "istişare" için ülkeye çağırmıştı.

Milei'nin 19 Kasım 2023'teki devlet başkanlığı 2. turunu kazanmasının ardından açıklamada bulunan Petro, sonucu "üzücü" olarak nitelendirmişti.

Petro'nun, Milei'yi Arjantin'in eski diktatörü Jorge Videla ve Şili'nin eski askeri diktatörü Augusto Pinochet'e benzetmesi de ikili arasında gerginliğe yol açmıştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Arjantin, Gilberto, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya ve Arjantin Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 08:13 "Mahzen-30" Operasyonlarında Organize Suç Örgütü Çökertildi

    Batman merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-30' operasyonlarında elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı (Yurt Dışı Firar) 'Odacılar' olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.

  • Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması sonucu tahliye edilen binaların hasarı görüntülendi
    07:54 Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması sonucu tahliye edilen binaların hasarı görüntülendi

    Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kaymasında hasar alan ve tahliye edilen binaların durumu günün ilk ışıklarıyla bir kez daha görüntülendi. Görüntülerde, toprak kaymasıyla birlikte sürüklenen molozlar ve devrilen ağaçlar da yer aldı.

  • Erzincan'da jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi
    07:38 Erzincan'da jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi

    Erzincan'ın Üzümlü ve Çayırlı ilçelerinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve çevre kirliliği konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Üzümlü'de 38 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılırken, Çayırlı'da ise öğrencilere çevre kirliliği ve HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

  • Bayburt'ta Kurt Saldırısından Kaçan Büyükbaş Hayvanlar Drone İle Bulundu
    07:37 Bayburt'ta Kurt Saldırısından Kaçan Büyükbaş Hayvanlar Drone İle Bulundu

    Bayburt'un Aşağı Pınarlı köyünde kurt saldırısından kaçan 60 büyükbaş hayvan, jandarmanın drone destekli arama çalışmasıyla bulundu. Köylülerin yardımıyla 57 hayvan ahırdan çok uzağa gitmeden bulunurken, 3 hayvanı bulamayan besiciler jandarmadan yardım istedi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan drone ile arama çalışması sonucunda kayıp hayvanlar köyün dağlarında bulundu ve sahiplerine teslim edildi.

  • Erzincan'da Güvenlik Kamerası Yaygınlaştırma Projesi
    07:36 Erzincan'da Güvenlik Kamerası Yaygınlaştırma Projesi

    Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ilgili birim müdürleri ve mesleki oda yöneticilerinin katılımlarıyla 'Gözümüz Olun Projesi' ile ilgili toplantı yapıldı. Proje kapsamında, hırsızlık başta olmak üzere asayiş, terör ve genel güvenliğe ilişkin tüm olayların tespit ve aydınlatılması, hiçbir suçun faili meçhul kalmaması amacıyla; Erzincan'da faaliyet gösteren esnaflar, odalar ve STK'lar ile yeni yapı ruhsatı alan inşaatlarda kapalı devre güvenlik kamerasının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

  • İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi
    06:57 İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış, D-100 Karayolu ve sahil yolunda sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde artmaya başladı.


23:42 DEM Parti’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya “müfettiş“ yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın DEM Parti'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya "müfettiş" yanıtı: Kamu kaynaklarını beyhude çabalar için harcamayın
23:24 Kayseri’de kız isteme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı Kayseri'de kız isteme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı
22:53 Son dakikalarda ortalık karıştı Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi Son dakikalarda ortalık karıştı! Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi
22:38 Gaziosmanpaşa’da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24’e Yükseldi Gaziosmanpaşa'da Toprak Kayması: Tahliye Edilen Bina Sayısı 24'e Yükseldi
22:36 Trump’ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
00:41 Ekvador’da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
23:48 Feyyaz Uçar ipucunu verdi Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Feyyaz Uçar ipucunu verdi! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
23:35 Beşiktaş’ta neyi değiştirdi Serdar Topraktepe’den galibiyet yorumu Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu
22:48 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı 9 kız öğrenciye tacizde bulanan lise müdürü tutuklandı
21:17 İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: ’Allah bilir’ cevabını bile vermiyorum İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Bakan Yerlikaya’dan Diyarbakır’da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır'da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin açıklama
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 08:20:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kolombiya ve Arjantin Dışişleri Bakanları Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement