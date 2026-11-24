Komando Temel Kursu'nda 83 astsubay kursiyerin katıldığı tatbikat başarıyla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen 116. Dönem Komando Temel Kursu Dönem Sonu Tatbikatı'nın başarıyla yapıldığını bildirdi. Açıklamaya göre tatbikata 83 astsubay kursiyer katıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "116'ncı Dönem Komando Temel Kursu Dönem Sonu Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi" dedi.
MSB'nin sanal medya hesabından 'Zorlu eğitim, güçlü komando' başlığıyla yapılan açıklamada, "Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından, 83 astsubay kursiyerimizin katılımıyla 116'ncı Dönem Komando Temel Kursu Dönem Sonu Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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