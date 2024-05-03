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Komandolar ormanları yangınlardan korumak için atıkları topladı

Vali Dallı: "Ormanların yüzde 99'u insan kaynaklı çıkan yangınlarda yanıyor"

KASTAMONU - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli komando birlikleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ormanlık alanda çöp topladı. Programda konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ormanların yüzde 99'unun insan kaynaklı çıkan yangınlarda yandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak için Türkiye genelinde 'Orman Benim' kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Kastamonu'da Doğu Çevre Yolu üzerindeki ormanlık alanda çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Vali Meftun Dallı, öğrencilerle birlikte çöp topladı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile kamu kurum ve kuruluşları, mahalle sakinleri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı etkinlikte ormanın içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında bulunan çöpler ve yangına sebep olabilecek materyaller temizlendi. Yangın çıktığında büyümesini önlemek adına ormandaki ağaçların dalları da budandı.

"Her yıl ortalama 2 bin 600 orman yangını meydana geliyor"

Programda konuşan Vali Meftun Dallı, "Orman yangınlarında son yıllarda çok ciddi bir artış yaşanıyor. Orman Bölge Müdürümüz Fahri Sönmezoğlu Bey'in bana verdiği bilgi, her yıl 2 bin 600 civarında orman yangını meydana geliyor. Bu yangınların yüzde 87'si insan kaynaklı, geri kalan yüzde 13'ü de doğal nedenlerden kaynaklanıyor. Yanan tüm ormanların yüzde 99'u insan kaynaklı yangınlardan çıkan yangınlarda yanıyor, sadece yüzde 1'i doğal nedenlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla her birimizin göstereceği küçük küçük hassasiyetler duyarlılıklar çok büyük zararlardan ormanlarımızı korumamızı sağlayabilir. Onun için bu farkındalığı bu şuuru oluşturabilmek için böyle bir faaliyeti yıl boyunca Orman Bölge Müdürlüğümüz yürütecek" dedi.

"Orman içi yollarımızda hareket halindeyken sigarasını camdan atmaları sonucu kuru otların yanmasıyla ormanda yangın çıkıyor"

Yakılan anızlarların tehlikesine dikkat çeken Vali Dallı, "Çiftçilerimiz hasat sonunda anız yakıyorlar. Köy içinde, tarım arazilerinde temizlik yapacaklar çalı çırpı ne varsa ortaya toplayıp yakıyorlar. Herhangi bir tedbir almadan yapılıyor, sonra kontrolden çıkıyor. İlimizde yüz ölçümümüzün yüzde 70'ten fazlası ormanlarla kaplı. Hemen yakında bir bitki örtüsü orman varsa oraya sirayet ediyor. Benzer şekilde yollardan geçerken orman içi yollarımızdan hareket halindeyken sigarasını camdan atıyorlar. Yol kenarındaki kuru otların üzerine düşüyor, oradan ormana sirayet ediyor. Benzer şekilde demiryollarımızın kenarlarında kuru otlar var. Raylardan çıkan küçücük bir kıvılcım çok büyük felaketlere sebep olabiliyor. Bunun gibi bir sürü insan kaynaklı çıkan yangınlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. İklim değişikliği etkisiyle sıcaklıkların artması sonucu doğada meydana gelen bir takım değişikliklerden dolayı bu yangınlar daha önceki dönemlere göre çok daha hızlı yayılıyor. Bunlarla mücadele etmek de her geçen yıl daha da zorlaşır hale geliyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ormanlık alanda yangına sebep olabilecek atıklar tek tek temizlenerek poşetlere konuldu.