Komandoların Silahlarıyla Yaptığı Gösteri Coşkuyla İzlendi

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Komandoların silahlarıyla yaptığı gösteri coşkuyla izlendi

KİLİS - Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, komandolar tarafından gerçekleştirilen tüfekli gösteriler büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törende, Atatürk büstüne Kilis Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kilis Belediyesinin çelenkleri bırakıldı. Devam eden törende, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na bağlı komandolar, yaptıkları tüfekli gösterilerle izleyenler mest etti, vatandaşlardan ve protokol üyelerinden büyük alkış topladı.