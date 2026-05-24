Kombi Tamiri Sırasında Şiddet Olayı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kombi tamiri gittiği evde darbedilen kişi tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi Sümbüllü Sokak'taki bir eve kombi tamiri için giden S.O.Z. ile ev sahibi D.B. arasında tartışma çıktı.

Sesleri duyarak olaya dahil olan D.B'nin komşusu E.K, iddiaya göre pompalı tüfekle S.O.Z'nin üzerine yürüdü.

Çıkan arbedede S.O.Z, E.K. tarafından darbedildi.

Yaralanan S.O.Z, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.