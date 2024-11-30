Kombiden Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Toprağa Verildi

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KONYA'da bozulan kombiyi tamir ettirdikten sonra sızan doğal gazdan zehirlenip hayatını kaybeden Fatma (74) ve Mehmet Karatepe (73) çifti, toprağa verildi.

Olay, perşembe saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Fatma ve Mehmet Karatepe çiftine ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çiftin evine giden polis ekipleri, içeriden ses gelmeyince itfaiyenin kapıyı kırmasıyla daireye girdi. Ekipler, Karatepe çiftini hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin bir gün önce evlerindeki doğal gaz kombisindeki arıza nedeniyle servis çağırıp tamir ettirdikleri belirlendi. Karatepe çiftinin gece saatlerinde rahatsızlandığı, yakınlarına mide bulantısı yaşadıklarını, bunun üzerine ayran içtiklerini söylediği öğrenildi. Fatma ve Mehmet Karatepe'nin dün saat 10.00 uçağıyla İstanbul'a, daha sonra da kızlarının yaşadığı Norveç'e gitmeyi planladıkları öğrenildi. Çiftin Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerindeki ilk bulgularda gazdan zehirlendikleri tespit edildi.

Bu sabah Fatma ve Mehmet Karatepe'nin çiftinin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Mehmet Karatepe'nin Cihanbeyli ilçesi Kelhasan Mahallesi eski muhtarı olduğu öğrenildi. Çift, Yazır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.