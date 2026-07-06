Komedyen Tuba Ulu'nun Mahkeme Süreci

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Bir stand-up gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki şakası nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan komedyen Tuba Ulu, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Ulu duruşmada "Bir komedyen olarak Türkiye'nin her yerinde gösteri yaptım, onlarca izleyiciyle buluştum. Yaptığım şakayla hiç kimseyi aşağılamak veya incitmek gibi bir kastım yoktu" dedi ve beraatını istedi. Mütalaasını açıklayan savcı ise Ulu'nun yaptığı şaka ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ettiğini öne sürerek cezalandırma istedi.

Komedyen Tuba Ulu'nun stand-up gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle "tarihi milli manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı. Ulu, hakkında açılan dava kapsamında İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

"YAPTIĞIM ŞAKA İLE HİÇ KİMSEYİ AŞAĞILAMAK VEYA İNCİTMEK GİBİ BİR KASTIM YOKTU"

Duruşmada savunmasını yapan Ulu, "Bir komedyen olarak Türkiye'nin her yerinde gösteri yaptım, onlarca izleyiciyle buluştum. Yaptığım şakayla hiç kimseyi aşağılamak veya incitmek gibi bir kastım yoktu. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Ulu'nun bütünsel bakıldığında bağlamı anlaşılacak olan ifadelerinin bir kesitinin ele alınarak yargılama konusu yapıldığını ifade eden avukatlar da ifade özgürlüğünün dokunulmazlığına vurgu yaparak suç kastı olmaması ve suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmaması nedeniyle suç unsuru oluşmadığını savundu.

Avukatların savunmalarının ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, davaya konu ifadelerin cinsiyetçi yaklaşımda olduğu iddiasıyla Ulu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ulu'nun avukatları mütalaayı kabul etmediklerini belirtti. Avukat Jiyan Tosun, "Savcılığın mütalaasını şok içinde dinledim. Müvekillimin bir gün şaka olarak kullanabileceği bir şeydir bu" şeklinde konuştu.

Duruşma 14 Temmuz'a ertelendi.