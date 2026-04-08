Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

08.04.2026 10:35
Elazığ’da görev yapan bir komiser ile kadın hakim arasında trafikte yaşanan tartışma, şikayet sonrası idari sürece taşındı ve komiser görevden uzaklaştırıldı.

UYARI GERİLİME DÖNÜŞTÜ

Olay Çarşamba günü kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre kadın hakimin kullandığı araç trafikte sıkışıklığa neden oldu. Bunun üzerine görevde olduğu belirtilen komiser, önce megafonla sürücüyü sözlü olarak uyardı. Ardından ekip aracıyla sürücünün yanına yaklaşan komiserin, araç kullanırken sigara içtiği gerekçesiyle sürücüyü uyardığı öne sürüldü. Sürücünün sigarayı yere attığı, komiserin ise çevreyi kirlettiği gerekçesiyle ikinci bir uyarıda bulunduğu aktarıldı.

KİMLİK TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Sözcü'de yer alan habere göre; bu sırada sürücünün “Ben hakimim” diyerek karşılık verdiği, komiserin ise kimlik talep ettiği belirtildi. Kimliğinin yanında olmadığını ifade eden sürücünün, bir savcıyı telefonla arayarak kimliğini teyit ettirdiği iddia edildi. Görüşmenin ardından taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı öğrenildi.

KOMİSER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olaydan iki gün sonra kadın hakimin komisere yönelik şikayette bulunduğu, dosyanın Elazığ Valiliği’ne intikal ettiği belirtildi. Valiliğin başlattığı idari inceleme kapsamında komiserin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

DERNEK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kolluk Kuvvetleri Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Vedat Kılıçel ise olayın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, komiserin görevini yerine getirirken uyarılarda bulunduğunu savundu. Kılıçel, yaşanan sürecin ardından komiser hakkında alınan kararın tartışma yarattığını ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Zeynel Karageçili Zeynel Karageçili:
    yani görevden uzaklaşması gereken komiser değil hakim hatta komisere plaket verilmesi gerekirken görevden uzaklaştırmak hiç adil olmamış umarım bu karardan dönerler 306 10 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu hakimlerle bu memlekette adalet gelirse bende uzaya çıkarım hemde yuruyerek 16 1
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    tüm yorumları okudum tutuklanır mıyım acaba bak içime bir şüphe düştü 14 1
  • Emre1305 Emre1305:
    Hani kanun ve kolluk kuvvetleri önünde herkes eşit değil miydi 220 7 Yanıtla
    erbilek06 erbilek06:
    artık güç tanımı değişti para+çevre 43 1
  • ha07600760 ha07600760:
    komiser görevini yapmış yanlış karar o zaman kimse görevini yapmasın 151 2 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    maalesef işler böyle yürüyor 50 2 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    sessiz mi kalacaksın? 4 1
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Hem suçlu hem güçlü. Hem trafik kurallarına uymayacaksın hem çevreyi kirleteceksin hem kimliksiz vaziyette kraldan çok kralcılık yapacaksın sonra da görevini hakkıyla icra eden memurdan şikayetçi olacaksın. Yerim senin hakimliğini. Bunlar o diplomayı nereden alıyor ya da o ucuz özgüveni nereden buluyor acaba? 11 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım

11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
