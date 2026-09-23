Komorlar'da yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü okulun tadilatını TİKA tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Komorlar Birliği'nde bir ilkokulun fiziki altyapısının iyileştirilmesi için tadilat çalışması gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkenti Moroni'ye yaklaşık iki saat mesafedeki Kourani Mkanga kasabasındaki ilkokulun çatısı onarıldı, sıralar iyileştirildi.

Yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü ve uzun yıllardır kullanılan Kourani Mkanga ilkokulunda yapılan çalışmalarla fiziki altyapıdaki yıpranmalar giderildi.

Projenin tamamlanmasının ardından düzenlenen teslim ve açılış törenine Komorlar Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Kourani Mkanga Belediye Başkanı, yerel yetkililer, öğretmenler, öğrenciler ve TİKA heyeti katıldı.

Törende konuşan Kourani Mkanga Belediye Başkanı, TİKA'nın desteğinin okul için önemli olduğunu belirterek, tadilatın ardından çocukların yaşadığı sevincin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Belediye Başkanı, Türkiye ve TİKA'nın Kourani Mkanga'ya gösterdiği ilginin unutulmayacak bir katkı olduğunu ifade ederek desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Moroni Program Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe de Kourani Mkanga'daki çocukların yanında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Karatepe, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizler için büyük bir mutluluk. Bu güzel tebessümlerin ve gözlerindeki ışığın, çocuklarımızın geleceğinin güzel ve hayırlı yıllara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA, Komorlar'da eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.