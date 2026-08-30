Komşunun Danasına Saldırı: Gözaltı - Son Dakika
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Komşunun Danasına Saldırı: Gözaltı

Komşunun Danasına Saldırı: Gözaltı
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Kaynarca'da bir kişi, dananın kuyruğunu keserek yaraladı; olayla ilgili gözaltı yapıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde komşusunun danasını kesici aletle yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Şeyhtımarı Muharremler Mahallesi'nde İ.A'ya ait büyükbaş, S.U'nun yonca tarlasına girdi. S.U. ise tarlaya zarar verdiği gerekçesiyle dananın kuyruğunu keserek hayvanı kalça kısmından yaraladı.

Durumu fark eden İ.A, S.U'dan şikayetçi oldu.

Olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri S.U'yu gözaltına aldı.

Hayvanın kuyruk kısmı ve yaralı bölgesi veteriner tarafından tedavi edildi.

Hayvanın sahibinin eşi F.A, gazetecilere, komşunun yonca tarlasına giren hayvanın kuyruğunu baltayla kestiğini öne sürerek, "1 hafta önce, 'Ben bu hayvanı öldüreceğim.' dedi. Ben de 'Nasıl böyle bir şey olabilir.' dedim. Biz zararını ödedik, balyalarını verdik. Bile bile, göz göre göre hayvanımı kesti. Buna ne gerekiyorsa yapsınlar. Ben komşumdan şikayetçiyim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Kaynarca, Sakarya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşunun Danasına Saldırı: Gözaltı - Son Dakika

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