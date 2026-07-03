Komşusuna ateş açan zanlı tutuklandı

Adana'da gürültü yapmaması konusunda kendisini uyaran komşusunun evine tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 30 Nisan'da ikamet ettiği Gürselpaşa Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde gürültü yaptığı gerekçesiyle balkona çıkarak kendisini uyaran komşusunun evine tabancayla ateş açarak kaçan Hakan Şerif K'yi (27) yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla zanlının aynı mahallede bulunan başka sitedeki bir dairede saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda Hakan Şerif K. ile beraberindeki Baran D. (23) gözaltına alındı.

Evdeki aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, kimlik kontrolünü yaptığı Baran D'nin "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Hakan Şerif K. tutuklandı. Baran D. de işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Bu arada, Hakan Şerif K'nin olay günü sitenin bahçesinden komşusunun dairesine tabancayla ateş açması diğer site sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.