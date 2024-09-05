Ankara'da Köpeği Döverek Öldüren Sanığa 5 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Ankara'da Köpeği Döverek Öldüren Sanığa 5 Ay Hapis Cezası

Ankara\'da Köpeği Döverek Öldüren Sanığa 5 Ay Hapis Cezası

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Ahmet Haco isimli bir kişi, komşusunun bahçesinde beslediği 'Golden Retriever' cinsi köpeği döverek öldürmekten 5 ay hapis cezası aldı. Olay, 27 Haziran'da meydana geldi; Haco, köpeğe şiddet uyguladıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı köpek, veteriner müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mahkeme, Ahmet Haco'yu Hayvanları Koruma Kanunu'na göre suçlu bularak cezaya çarptırdı.

05.09.2024 12:47
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ANKARA'da Ahmet Haco (36), komşusunun bahçede beslediği 'Golden Retriever' cinsi 'Boncuk' isimliği köpeğini döverek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Haziran'da Altındağ ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Haco, iddiaya göre alt kat komşusu Hasın Sarılar'ın bahçede beslediği bağlı köpeğini başına ayağıyla basıp, tekmeleyerek şiddet uyguladı. Saat 01.00 sıralarında yaşanan olayı sesler üzerine fark eden Hasan Sarılar'ın dışarıya çıkması üzerine Ahmet Haco kaçtı. Sarılar, yaralanan köpeğini veteriner kliniğine götürdü. Ancak 'Boncuk' isimli köpek, veterinerin müdahalesine rağmen öldü. Veterinerde yapılan muayenede, köpeğin vücudunda ağır travma izlerine rastlanırken, Hasan Sarılar, Ahmet Haco hakkında şikayette bulundu.

Köpeği döverek öldürdüğü iddia edilen Ahmet Haco hakkında iddianame düzenlenerek, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Haco, iddianamedeki ifadesinde köpeği darp etmediğini ileri sürerek, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirtti. İddianamede, köpeğin yapılan fiziksel muayenesinde arka bacaklarda his kaybı görüldüğü, künt travmaya bağlı bir yaralanmanın meydana geldiği; ancak hayvanın yapılan tedaviye cevap vermeyerek öldüğü belirtildi.

Davanın karar duruşmasına sanık katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, 'Boncuk' isimli köpeğin dövülerek öldürüldüğü ihbarını aldığında olay yerine gittiğini belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde hayvan kliniğe kaldırılmıştı, köpeğin dövülerek öldürüldüğüne dair veteriner raporları da mevcut. O bölgede yaşayan diğer komşular da bizimle iletişime geçerek söz konusu şahsın; sokak hayvanlarını taşlayarak, döverek zarar verdiğini söylediler" dedi.

Mahkeme, sanık Ahmet Haco'ya, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Köpeği Döverek Öldüren Sanığa 5 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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