Kömür Fiyatları Artınca Alım Gücü Düştü - Son Dakika
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Kömür Fiyatları Artınca Alım Gücü Düştü

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CHP'li Bekir Başevirgen, kömür esnafının alım gücündeki düşüşü ve veresiye satışları araştırdı.

29.01.2025 11:32
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kömür fiyatlarını araştırdı. Başevirgen'in dinlediği 25 yıldır kömür satan esnaf, "Eskiden tonla satılan kömür, şimdi torbaya döndü. Bazen '10 kiloluk kömür var mı' diye soranlar bile oluyor, para yok. Günde 5 kişi geliyorsa 3 kişi veresiye yazdırıyor. Bir tır kömür alıyorum, hesaplarıma bakıyorum kömür bitmiş ama parasının yarısını toplayamamışım. Eskiden de veresiye oluyordu ama kömürü alan 1 ton, 500 kilo alıyordu. Şimdi 3 torba 5 torba anca alabiliyor" sözleriyle dert yandı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yeni yılla birlikte doğal gaza gelen zamlar sonrası vatandaşın ısınabilmek için kullandığı kömür fiyatlarını araştırdı. Ülkemizde geçen yıl 4 bin 500 lira olan kömürün ton fiyatı bu yıl 7 bin liraları buldu.

"10 kiloluk kömür var mı diye soranlar bile oluyor"

Başevirgen'in "vatandaş kömür alabiliyor mu" sorusunu yanıtlayan esnaf, "Bir torba, iki torba alabiliyor. 4 torba alıyor 700 lira diyorum fiyattan dolayı kendine gelemiyor, yanlış mı hesapladım diyor. Eskiden tonla satılan kömür, şimdi torbaya döndü. Bazen '10 kiloluk kömür var mı' diye soranlar bile oluyor, para yok. Ben de al götür sonra verirsin, gelmezse hayrımıza olsun diyorum. Masraflar ağır kendimden biliyorum, yetişmiyor" dedi.

"Günde beş kişi geliyorsa üç kişi veresiye yazdırıyor"

Başevirgen'e, veresiye satışlardan geri dönüş olmadığından yana dert yanan esnaf ise, "Satışlara baktığımızda eskiden bir şeyler alabiliyorduk şimdi alamıyoruz. Mesela günde 5 kişi geliyorsa 3 kişi veresiye yazdırıyor. Hep eski müşterilerden vermesen olmuyor. Bir tır kömür alıyorum, hesaplarıma bakıyorum kömür bitmiş ama parasının yarısını toplayamamışım. İki senede kazanacağım para deftere gidiyor. Parayı alamıyorsun. Adam 10 torba kömür alıyor, vereceğim diyor, veremiyor. Bazen ana paramı toplayamadığım oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kömürü tonla satma devri bitti"

25 yıldır kömür satışı yaptığını belirten başka bir esnaf, "Eskiden de veresiye oluyordu ama kömürü alan 1 ton, 500 kilo alıyordu. Şimdi 3 torba 5 torba anca alabiliyor. Patron adam 5 torba istiyor, onu da veresiye istiyor. 5 torbayı götürdüğüm yer mazotu bile karşılamıyor. Kömürü tonla satma devri bitti. Bir ay sonra geldiğinizde burada bir sıra iki sıra kömür anca bitmiş olur. Emekliye de bir şey vermediler satışlar temelli durdu. Bugünlerde biri 10 torba kömür aldığı zaman seviniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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