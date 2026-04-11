Konak Belediye Başkanı Mutlu, Kemeraltı Çarşısı'nda Esnafla Buluştu
Konak Belediye Başkanı Mutlu, Kemeraltı Çarşısı'nda Esnafla Buluştu

11.04.2026 11:39  Güncelleme: 13:25
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemeraltı Çarşısı’nda esnafla bir araya gelerek ruhsat ve belge ücretlerindeki indirim hakkında bilgilendirme yaptı. Başkan Mutlu, esnafın taleplerini dinleyip, belediye sorumluluğundaki konulara çözümler üreteceklerini açıkladı.

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemeraltı Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi. Ruhsat ve belge ücretlerindeki indirim nedeniyle esnaftan teşekkür alan Başkan Mutlu, ihtiyaçları yerinde dinleyerek belediyeye ait konuların hızla çözüleceğini, yetki dışı taleplerin ise kurumlara iletilip takip edileceğini belirtti.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentin simge noktalarından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çarşıyı gezen Başkan Mutlu'ya belediye bürokratlarının yanı sıra Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu ve Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici de eşlik etti. Meclis kararıyla ruhsat ücretlerinde yapılan indirim nedeniyle Başkan Mutlu'ya teşekkürlerini ileten esnaf, ihtiyaç ve taleplerini de aktardı. Hepsini tek tek not alan Başkan Mutlu, belediyenin sorumluluk alanına giren konulara hızla çözüm üretileceğini, yetki sınırları dışında kalan taleplerin ise ilgili kurumlara iletilerek sürecin yakından takip edileceği dile getirdi.

"Kemeraltı en büyük zenginliğimiz"

Konak'ın tarihi, kültürel ve turistik değerlerine dikkati çeken Başkan Mutlu, kentin en önemli miraslarından biri olan Kemeraltı'nın hak ettiği ilgiyi görmesi için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, "Kemeraltı, bizim en büyük zenginliklerimizden biri. Her zaman söylediğim gibi, Konak Belediye Başkanı olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü Kemeraltı burada, Kadifekale burada, Kordon burada… Bu eşsiz değerlerimize sahip çıkmalı ve daha fazla insanın bu güzellikleri keşfetmesini sağlamalıyız. Göreve geldiğimiz günden bu yana 'Bu bizim sorumluluğumuzda değil' anlayışını benimsemedik. Bugün iletilen tüm talepleri dikkatle not alacağız. Belediyemizin sorumluluğunda olan konuları hızla yerine getirecek, yetki alanımız dışında kalanları ise ilgili kurumlara ileterek takipçisi olacağız" dedi.

Esnaftan ruhsat indirimine teşekkür

İşyerlerinin fiziksel büyüklükleri, konumları, denetim ve hizmet yükü ile ticari faaliyet yoğunluğu gözetilerek, daha adil, öngörülebilir ve sade bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenen ruhsat ve belge ücretleri için esnafın teşekkürlerini ilettiği Başkan Mutlu, şunları söyledi: "Esnaf odalarıyla bir süredir yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda, meclisimizde ruhsat bedellerini düşürdük. İzmir Büyükşehir Belediyemizin 2. etap çalışması başlayıp tamamlandığında, bölgede yaşanan su baskını sorunları da ortadan kalkacak. Otopark konusunda ise ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştireceğim. Öte yandan ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Vatandaşlarımızın alım gücü düşmüş durumda; geçmişte kolaylıkla yapılan harcamalar bugün defalarca düşünülerek yapılır hale geldi. Bu durumun esnafımızı da doğrudan etkilediğinin bilincindeyiz."

Kemeraltı'na festival müjdesi

Kemeraltı'nın da içinde yer aldığı Kültürel Miras Gezileri'ne olan yoğun ilgiden bahseden Başkan Mutlu, bölgede bir festival düzenlemeyi de planladıklarını paylaşarak, "Çalışma arkadaşlarım Kemeraltı için bir festival hazırlığı içerisinde. Daha önce Alsancak'ta gerçekleştirdiğimiz etkinlikler esnaf tarafından büyük memnuniyetle karşılandı ve bölgeye önemli bir canlılık kazandırdı. Bu deneyimden yola çıkarak, Kemeraltı'nda da benzer çalışmalar yapmak istiyoruz. Ayrıca Kemeraltı'nı tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz gezilere yoğun ilgi var; başvurular açıldığı anda kontenjanlar hızla doluyor. Bu ilgiyi daha da büyütmek ve esnafımıza katkı sağlamak için birlikte hareket etmeyi çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf buluşmasının ardından Başkan Mutlu, Abacıoğlu Hanı'nda bulunan belediyenin bütçe dostu mekanı Mutluluk Kahvesi'ni ziyaret etti. Havaların ısınmasıyla birlikte dolup taşan mekanda keyifli vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yerel Haberler, Kemeraltı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

