Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan "Tehdit ve Şantaj" İddialarına İlişkin Açıklama

Mutlu, AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'ın Medicana Hastanesi bitişiğindeki arazinin imar planları süreci ile ilgili olarak şantaj, tehdit ve baskı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarattıkları ekonomik krizle sofraları her geçen gün biraz daha küçülten, sefalet ücretine mahkum ettikleri milyonlarca emeklinin ve emekçinin yüzüne bakacak cesareti kalmayan iktidar temsilcilerinin sahte gündem yaratma çabalarını ibretle izliyoruz.

İpe sapa gelmez iddialara mal bulmuş mağribi gibi sığınarak, Konak Belediyesi'nin hukuka dayanan yönetim anlayışını ve şeffaflığını sınamaya kalkan zihniyete cevap vermeyi zul saysam da AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş'ın manipülasyon girişimine karşı gerçekleri kamuoyuyla paylaşmayı bir görev kabul ediyorum.

Öncelikle altını kalın harflerle çizmek isterim ki AK Parti İlçe Başkanı'nın 'bir arsa satışı' olarak tanımladığı ve üzerine mesnetsiz iddialar ekleyerek algı yaratmaya çalıştığı süreç, parsel malikinin talebiyle meclis gündemine alınan bir plan tadilatı önerisidir.

Arsa satışında belediyemizin herhangi bir şekilde dahli ve yetkisi yoktur. Tapu satış işlemlerindeki tek yetkili kurum Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüdür ve Yenişehir'deki 5001.26 metrekarelik arsanın, 643.02 metrekarelik kısmı büyük hissedar tarafından 2025 yılında satın alınmış olup son hissenin satış tarihi 20 Ekim 2025'tir.

Bölgedeki yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında, 'Merkezi İş Alanlarında özel hastane, özel eğitim tesisi, çok katlı otopark yer alabilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği aranmaz' denilmekte olduğundan 1/1000 plan değişikliği talebiyle 4 Haziran 2025 ve 22 Ekim 2025 tarihinde belediyemize başvuru yapılmıştır.

Bu plan önerisi Konak Belediye Meclisi'nin 2025 yılı aralık ayı birinci birleşiminde gündeme gelmiş, AK Parti İlçe Başkanı'nın da yer aldığı oturumda oy birliğiyle ilgili komisyonlara gönderilmiştir.

Süreç imar ve hukuk komisyonlarımızdan gelecek raporlar doğrultusunda meclisimizde görüşülecek ve bir karara bağlanacaktır. Konak Belediyesi'nde tüm bu işlemler mevzuat çerçevesinde, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir.

"Rant düzenine asla müsaade etmedim"

'Bu şehir dedikoduyla yönetilemez' deyip ardından iftira ve akıl dışı ithamlara tutunarak siyaset yapanlara, önce sorumluluklarının gereği olarak katıldıkları meclis oturumlarında görüşülen gündemleri doğru takip edip, doğru anlamalarını öneriyorum.

Beni, belediyemizi ve yol arkadaşlarımızı şantaj ve tehdit gibi çirkin söylemlerle hedef alarak yapılan siyasi yetersizlikleri örtme çabalarını da Konak halkının vicdanına havale ediyorum.

Ben meslek yaşamım boyunca kent suçlarına karşı mücadelenin bir neferi oldum ve bu duruşumu belediye başkanı olduğum süre boyunca da terk etmedim.

Konak'ımızda ne bir rant düzenine ne de bir hukuksuzluğa asla müsaade etmediğimi ve etmeyeceğimi de bilmenizi isterim.

Biz tüm algı oyunlarına rağmen enerjimizi bu gündem saptırma girişimlerine değil Konak'ımızın bugününe ve yarınına harcıyoruz.

'Adil kent, eşit yurttaşlık' ilkesiyle tüm komşularımıza layık hizmetler üretmek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

Son olarak kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya yönelik bu iftiraları ortaya atanlar ve yayanlar hakkında tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri derhal başlatacağımızı da kamuoyuna saygıyla duyururum."