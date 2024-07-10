Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Toros bölgesinde incelemelerde bulundu

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(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte Toros bölgesinde incelemelerde bulundu. Alan mesaisi sırasında dere yatakları, su kaçakları ve su baskınları konusunda sıkıntı yaşanan noktalara tek tek gidilerek yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon çalışmalarına önem veren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte Toros bölgesinde incelemelerde bulundu. Sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Ulubatlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya Başkan Mutlu ile Erdoğan'ın yanı sıra belediye bürokratları ve muhtarlar da katıldı. Alan mesaisi sırasında dere yatakları, su kaçakları ve su baskınları konusunda sıkıntı yaşanan noktalara tek tek gidilerek kalıcı çözüm için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Uyum ve iş birliği vurgusu

İlçenin sorun ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini kaydeden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi. Konak'ın altyapı ihtiyaçlarını hızla çözmek için İZSU ekipleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Mutlu, "İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan ile birlikte daha önce farklı mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz alan çalışmalarımız kapsamında bu kez Ulubatlı Mahallemizde incelemelerde bulunduk. Vatandaşların talepleri doğrultusunda en çok şikayet ve talep gelen noktalara tek tek giderek kalıcı çözüm üretmek için yapılması gereken çalışmaları görüştük. İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan ve ekibine ilçemizde yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar için komşularımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları yerinde inceledi

Öte yandan mahalle sınırları içerisinde kalan parkların daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Mutlu, mevcut alanları iyileştirmek için faaliyetlere aralıksız devam edeceklerini vurguladı.