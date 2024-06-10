Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliği 450 Dansçıyı Buluşturdu

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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin bir gelenek haline gelen Halk Oyunları Şenliği, bu yıl 450 halk dansçısını aynı sahnede buluşturdu. Şenlikte konuşan Başkan Mutlu, "Konak'ta, belediyemizin yürüttüğü kurslarda 7 yaşından 74 yaşına kadar dansçılarımız var. Anadolu'nun ve dünyanın zenginliğini; folklorun birleştirici, bir araya getirici ve eşitleyici gücünü burada birlikte yaşıyoruz" dedi.

Konak Belediyesi tarafından bu yıl 18.'si düzenlenen Halk Oyunları Şenliği büyük bir coşkuya sahne oldu. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte 10 yöreden, 14 ekip ve 450 dansçı performansları ile izleyenleri büyüledi. Unutulmaz anların yaşadığı geceye Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu'nun yanı sıra Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve eşi Nihal Görgülüarslan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediye Meclis Üyeleri, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede sahne alan Temiz Kalpler Down Sendromlular Derneği'nin engel tanımayan dansçılarının performansı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Gösterinin ardından sahneye çıkan Başkan Mutlu, down sendromlu dansçıları tek tek tebrik ederek kendilerine madalya taktı.

Her yaştan dansçı aynı sahnede

Şenlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediyenin kurslarında yaşları 7'den 74'e uzanan her yaştan dansçının yer aldığını belirterek, hepsine tek tek teşekkür etti. Başkan Mutlu, "Bu çok güzel yaz akşamında, yaza hep beraber merhaba dediğimiz bu gecede, doyumsuz gösteriler izliyoruz. Konak'ta, belediyemizin yürüttüğü kurslarda 7 yaşından 74 yaşına kadar dansçılarımız var. Anadolu'nun ve dünyanın zenginliğini; folklorun birleştirici, bir araya getirici ve eşitleyici gücünü burada birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Kapanış 100 Yıl Marşı ile yapıldı

Kafkas'tan Üsküp'e, zeybekten Roman dansına on yörenin eşsiz danslarının sergilendiği gecede bu yıl da en çok ilgi gören ve en çok alkış toplayan ekip Temiz Kalpler Down Sendromlular Derneği oldu. Gecenin finalinde ise 100. Yıl Marşı "Parla" hep birlikte söylendi.