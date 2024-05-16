Konak Belediyesi Hazır Giyim Atölyesi Projesi İlk Kursiyerlerini Sertifikalandırdı - Son Dakika
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Konak Belediyesi Hazır Giyim Atölyesi Projesi İlk Kursiyerlerini Sertifikalandırdı

Konak Belediyesi Hazır Giyim Atölyesi Projesi İlk Kursiyerlerini Sertifikalandırdı

Konak Belediyesi'nin Toros Sosyal Tesisi bünyesinde faaliyet gösteren Hazır Giyim Atölyesi Projesi'nin ilk kursiyerlerinin sertifika töreni gerçekleşti. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, atölyenin kadınlara gelir sağlayabileceği bir modele dönüştürülmesini hedeflediklerini belirtti.

16.05.2024 19:24  Güncelleme: 19:33
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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi'nin Toros Sosyal Tesisi bünyesinde faaliyet gösteren Hazır Giyim Atölyesi Projesi'nin ilk kursiyerlerinin sertifika törenine katıldı. Başkan Mutlu, "Bu atölyeye kadınlar için düzenli gelire dönüşen ve kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayan bir istihdam olanağı olarak bakıyoruz. Atölyeyi, tamamen aktif kullanılan, başta Konak Belediyesi'nin kendi personel kıyafetleri olmak üzere, diğer pek çok belediyeye de hizmet üreten, kadınlara gelir sağlayabileceğimiz bir modele dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Konak Belediyesi'nin Toros Sosyal Tesisi bünyesinde faaliyet gösteren Hazır Giyim Atölyesi Projesi'nin ilk kursiyerlerinin sertifika töreni Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Atölye fuayesinde yapılan törene Başkan Mutlu'yla birlikte Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İzmir Ofisi Müdürü Pınar Genç Akçakaya, sponsor firmalardan Ege Deniz Tekstil A.Ş İnsan Kaynakları yöneticisi Selim Pilavcı ve Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) site Müdürü Sabahattin Özusta, atölye eğitmenleri, kursiyerler ve bölge muhtarları katıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından finanse edilen ve Konak Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde yürütülen Konak Hazır Giyim Atölyesi Projesi kapsamında 32 kursiyer başarıyla mezun olarak sertifikalarını aldı.

"GELİR SAĞLAYACAK MODELE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, törende yaptığı konuşmada, kadının daha da güçlü olduğu, sesinin daha yüksek çıktığı, iş hayatında, sosyal hayatta, toplumsal hayatın her aşamasında görünür olduğu bir Konak hedefiyle yola çıktıklarını bir kez daha vurguladı. Hazır Giyim Atölyesi Projesi'nin bu hedefin en önemli bileşenlerinden olduğunu söyleyen Başkan Mutlu, şöyle konuştu:

"Burada, bunca emekle, bunca masrafla yapılan çok güzel bir atölye var. ve bu atölyeyi biz, tamamen aktif kullanılan, başta Konak Belediyesi'nin kendi personel kıyafetleri olmak üzere, diğer pek çok belediyeye de hizmet üreten, kadınlara gelir sağlayabileceğimiz bir modele dönüştürmek istiyoruz. Bugün bu proje bitti, atölyenin kapısını kapatalım, gidelim, asla demeyeceğiz. Mülteci ve yerel halkın birlikte eğitim aldığı, aldıkları eğitimle edindikleri kıymetli mesleğin, özellikle kadınlar için düzenli gelire dönüştüğü ve kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağladığı bir istihdam olanağı olarak bakıyoruz. Ben projede emeği geçen herkese başta IOM olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Katılan kursiyerlerimizi de başarılarından ötürü kutluyorum."

"AMAÇLARIMIZDAN BİR TANESİ KADININ GÜÇLENMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMAK"

IOM İzmir Ofisi Müdürü Pınar Genç Akçakaya da yaptığı konuşmada projenin önemine değinerek, "Bizim de amaçlarımızdan bir tanesi kadının güçlenmesi üzerine çalışmak. Bu çok önemli bir projeydi. Kursiyerlerimiz Uluslar arası geçerliliği olan mesleki yeterlilik sınavına da girecekler. Konak Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sertifika törenin ardından Başkan Mutlu, IOM yetkilileriyle birlikte atölyede incelemede bulundu. Temel dikiş tekniklerinden ileri tasarım becerilerine kadar birçok konuda eğitim alan kadınların özellikle kadın giyim üzerine olan çalışmalarından oluşan sergiyi gezdi. Göçmen ve yerel halka dikiş ve tasarım eğitimi vererek meslek edindirmeyi ve ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlayan projenin ilk etabında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin, ürettikleri giyim ürünleri takdir topladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Hazır Giyim Atölyesi Projesi İlk Kursiyerlerini Sertifikalandırdı - Son Dakika

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