Konak Belediyesi Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Sıkı Önlemler Alıyor - Son Dakika
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Konak Belediyesi Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Sıkı Önlemler Alıyor

Konak Belediyesi Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Sıkı Önlemler Alıyor

Konak Belediyesi, son 8 ayda kaçak moloz dökümü yapan 125 kişiye toplam 1 milyon 325 bin lira ceza keserek çevre sağlığını korumak için denetimlerini artırdı. Başkan Mutlu, komşuları da duyarlı olmaya çağırdı.

19.12.2024 09:52  Güncelleme: 09:55
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için kaçak moloz dökümü yapanlara göz açtırmıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri son 8 ayda kaçak moloz dökümü gerçekleştiren 125 kişiye toplam 1 milyon 325 bin lira ceza kesti.

Toplum ve çevre sağlığını önceleyen Konak Belediyesi, sık sık kaçak moloz denetimi gerçekleştirirken vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiriyor. Geçen 8 ayda 125 kişiye toplam 1 milyon 325 bin lira ceza kesen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlara da anında yanıt veriyor. Son olarak Mimar Sinan Mahallesi 1421 Sokak'taki kaçak moloz dökümünü tespit eden ekipler, inşaat atıklarını izinsiz şekilde kaldırıma bırakan bir vatandaşa 30.000 lira ceza kesti. Yasal işlemlerin ardından molozlar, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede temizlendi.

7/24 denetim

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olduğunu anımsatarak, "Tüm komşularımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi. Kaçak molozla mücadelenin sadece belediyelerin görevi olmadığına dikkat çeken Başkan Mutlu, "Konak Belediyesi olarak ilçemizi daha temiz tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Temizlik filomuzu yeni araçlarla güçlendirirken, istihdam yapımızı da bu anlayış doğrultusunda oluşturuyoruz. Komşularımızdan da beklentimiz, çevre ve toplum sağlığını tehdit edenleri anında belediyemize bildirmeleri. Belirli bölgelere kurduğumuz kamera sistemleri sayesinde ekiplerimiz kaçak dökümleri anında tespit ederek, sorumlular hakkında yasal işlem uyguluyor. Duyarlı komşularımızla birlikte daha yaşanabilir ve temiz bir Konak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Moloz başvurusu nasıl yapılabilir?

Ev ve dükkan tadilatı, eski eşyaların atılması gibi nedenlerle moloz çıkarması gereken vatandaş, Konak Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden e-belediye sekmesini tıklayarak başvuru ve ödemelerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 0232 484 53 00 numaralı telefondan ya da belediyenin Basmane'de bulunan binasına gelip Fen İşleri Müdürlüğüne bizzat başvuruda da bulunulabiliyor. Öte yandan kaçak molozla ya da kaçak moloz dökümüyle karşılaşan vatandaşlar 0232 484 15 10 numaralı telefondan ya da 444 35 66 WhatsApp hattından şikayetlerini anında bildirebiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Kaçak Moloz Dökümüne Karşı Sıkı Önlemler Alıyor - Son Dakika

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