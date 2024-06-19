Konak Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Konak Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da Çalışmalarını Sürdürüyor

Konak Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda da çalışmalarını sürdürerek Konak'ı yeniliyor. Yol ve kaldırımlarda onarım çalışmaları yapılırken, moloz kaldırma ve temizlik çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

19.06.2024 10:48
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(İZMİR) - Konak Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda da çalışmaya devam ediyor. Dokuz günlük tatilde boşalan sokak ve caddelerde çalışmalara hız veren ekipler, bayram sonrası için Konak'ı yeniliyor.

Konak Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da mesaiye ara vermeyerek ilçedeki çalışmalarını 111 mahallede sürdürüyor. Dokuz günlük tatil sebebiyle büyük ölçüde boşalan sokaklardaki asfaltlama çalışmalarına hız verilirken, muhtar ve vatandaşlardan gelen taleplere göre ekipler kentin her noktasında hizmet veriyor.

Yol ve kaldırımlarda sıkı çalışma

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatilde boşalan sokak ve caddelerdeki onarım çalışmalarına ağırlık verdi. Özellikle altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda asfaltlama yapılırken, yerinden oynayan ve kırılan parke taşları da yenileniyor. Öte yandan kaldırım onarımları da devam ediyor.

Tonlarca moloz taşınıyor

Şehrin dört bir yanında, vatandaşın talebine göre moloz kaldırma çalışması da bayram boyunca ara vermedi. Bayramın ilk iki gününde 400 ton moloz, Bayındır moloz döküm alnına taşınırken, tatil bitiminde bin 200 ton moloz toplanması planlanıyor. Vatandaştan gelen talebe göre alınan molozun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğünün budama ekiplerinden gelen atıklar ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin topladığı atık eşya da moloz olarak döküm alanına götürülüyor.

Yoğun temizlik

Konak Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü rutin mesaisini bayramda da aksatmadı. Özellikle organik atıkların sıcak havanın da etkisiyle bakteri ve sinek oluşturmasına karşı konteyner yıkama çalışmasına ağırlık verildi.

Kaynak: ANKA

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