Konak Belediyesi Kurban Bayramı öncesi temizlik seferberliği başlattı

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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun talimatıyla başlayan temizlik seferberliği Kurban Bayramı öncesinde hız kazandı. Bayrama hazırlanan Konak'ta konteynerler yıkandı, bakım ve onarımları yapıldı. Gerekli görülen yerlerde de kireçleme çalışması yapıldı.

Konak Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte hız verdiği temizlik çalışmalarının kapsamını genişleterek Kurban Bayramı öncesi tertemiz bir Konak için harekete geçti. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra konteyner yıkama ve onarımlarıyla birlikte ihtiyaç duyulan bölgelerde kireçleme çalışmasına ağırlık verildi. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özenli çalışmasıyla gerçekleştirilen bayram temizliği Konaklılardan da tam not aldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta temizlik seferberliği başlattıklarını hatırlatarak özellikle Kurban Bayramı'nda hijyenin bir kat daha önem kazandığını ifade etti. Başkan Mutlu, "Konaklı komşularımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sonuna kadar savunuyor ve bu ortamı sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Yaz ayları sıcak hava sebebiyle ayrı bir özen gerektiriyor ve çalışmalarımız daha da özenli bir şekilde sürüyor. Kurban Bayramı boyunca da aynı özenle devam edecek" dedi.

Konteynerler tek tek yıkanıyor

Konak Belediyesi'nin çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı, her gün yola çıkarak ilçedeki konteynerlerin temizliğini sağlıyor. İçindeki çöp boşaltıldıktan sonra konteynerlerin iç yüzeyine yapışıp kalmış ve katmanlaşmış tabakalar kazınarak temizleniyor. Bu işlemin ardından konteynerler özel deterjan ve ilaçlarla dezenfekte edilerek yıkama aracına anlıyor. Yıkama aracının içinde tazyikli suyla tamamen temizlenen konteynerler yeniden yerine bırakılıyor. Yıkama işleminin araç içinde gerçekleşmesi sayesinde çöp konteynerlerinden kirli su ve deterjan sızıntısı yaşanmadığı için sokak ve caddeler yıkama suyundan etkilenmiyor, herhangi bir kirlilik yaşanmıyor. Çöp konteynerlerinin yıkanması sayesinde yaz aylarında artan kötü koku, sinek ve haşere oluşumunun da önüne geçiliyor.

Bakım onarım ile tasarruf

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün en hızlı mobil ekiplerinden "Konteyner Tamir ve Bakım Aracı" da Konaklılar için her gün saha çalışmasına çıkarak bakıma ihtiyaç duyan konteynerlerin tamirini gerçekleştiriyor. Düzenli denetimler ve gelen ihbarların değerlendirilmesiyle bölge bölge gezen mobil ekip, tüm teçhizatını da yanında taşıyor. Kopan kapak ve tekerlekler anında değiştiriliyor, düşen kulplar kaynak makinesiyle yeniden monte ediliyor. Oluşan göçüklere müdahale edilerek eski formu geri kazandırılıyor. Öte yandan hiçbir parça israf edilmeyerek yeniden kullanıma girmesi sağlanıyor. Kullanılamayacak haldeki konteynerlerin tekerlek, kulp ve kapak gibi parçaları, bu parçaları eksik olan konteynerlerin tamirinde kullanılıyor.

Kirliliğe kireçli çözüm

Muhtar ve vatandaşlardan gelen talebe göre, ihtiyaç duyulan bölgelerde kireçleme çalışması da yapılıyor. Özellikle duvar, istinat duvarı, park ve merdivenlerde yapılan kireçlemeyle, sık kullanılan sokak ve caddelerin kaldırımlarında küflenme ve böceklenmenin önüne geçilerek daha temiz, kokusuz bir ortam yaratılıyor.