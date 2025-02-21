Konak Belediyesi Müzik Akademisi'nden Yeni Yıl Konseri

Güncel

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun kültür ve sanata olan desteğinin bir yansıması olan Konak Belediyesi Müzik Akademisi, bir dönem boyunca müzik eğitimi alan ve 7'den 77'ye her yaştan kursiyerin yer aldığı konserle dinleyici karşısına çıktı.

Akademinin Yeni Yıl Konseri Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla sanatseverler ile buluştu. Özellikle çocukların, yetenekleriyle göz doldurduğu gecenin Genel Müzik Direktörlüğünü Şef Uğur Sayınbatur üstlenirken, konserde TSM Koro Şefi Deniz Aygün Araal, Eğitmen İbrahim Olcay ve THM Koro Şefi Bahar Almaç da yer aldı. Müzik dolu geceyi tanınmış perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay da takip etti.

Roman Kültür Çocuk Orkestrasının, kendisine çocukluğunu hatırlattığını ifade eden Akatay, Konak Belediyesinin çocuklara sanat alanındaki desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizim yetiştiğimiz dönemde imkansızlıktan boya kutularıyla perküsyon çalıyorduk. Bizi konservatuarlara kabul etmediler ama bizi dünya kabul etti. Konak Belediyesi'ndeki çocuklarımızın geleceğini çok parlak görüyorum" dedi.